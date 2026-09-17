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Ученые нашли способ замедлить старение организма за счет питания

Ученые нашли способ замедлить старение организма за счет питания

Сбалансированный рацион связан с более медленным старением организма на уровне ДНК. Эффект нельзя назвать огромным, однако ученые смогли его измерить.

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