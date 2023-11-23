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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Автомобилист» поместил Гуркина в список отказов. У защитника 2+2 в 28 матчах при «минус 7»

Согласно регламенту, если за 48 часов игрок не будет выбран ни одним из клубов КХЛ, он отправится в ВХЛ.

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