Логист Сальников: сегодня приобрести испорченную молочную продукцию маловероятно

В стране существует система маркировки, когда на каждую единицу продукции наносится специальный код — DataMatrix, где фиксируются данные всей цепочки производства: когда, кем и где был произведен был данный товар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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