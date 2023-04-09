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Московская биржа запустит новый вид торгов акциями

Московская биржа запустит новый вид торгов акциями

Доступ к платформе получат российские брокеры, однако торговые инструменты будут доступны только квалифицированным инвесторам, сообщает РБК.

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