Краткая история геноцида армян в Османской империи

КОНСТАНТИНОПОЛЬ (ИА Реалист). В воспоминаниях арабского адвоката и шейха Файеза-эль-Гусейна, ставшего свидетелем массового убийства армян в Османской империи в 1915 году есть душераздирающая история о ребенке в пустыне: «Проехав значительное расстояние, мы увидели ребенка не старше четырех лет, светлокожего, с голубыми глазами и золотистыми волосами, которого, судя по всем признакам растили в роскоши и неге.