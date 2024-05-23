Дачный дом и хозпостройки сгорели в Карелии

Пожарные Кондопожского района боролись с серьезным возгоранием В среду в 21 час 16 минут на пульт пожарно-спасательной службы Кондопожского района поступило сообщение о том, что в деревне Большое Гангозеро горит деревянный частный дом.
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