В США оценили угрозу нового проекта Трампа для России

Проект администрации президента США Дональда Трампа по созданию новой системы противоракетной обороны (ПРО) в космосе Golden Dome («Золотой купол») не несет угрозы России, так как она располагает сопоставимыми технологиями и будет способна его проломить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии