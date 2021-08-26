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Неожиданно: после сообщений о «невероятном успехе ПВО Сирии» стало известно, что «лучшие в мире системы» просто не видят израильских самолетов

Неожиданно: после сообщений о «невероятном успехе ПВО Сирии» стало известно, что «лучшие в мире системы» просто не видят израильских самолетов

Ближний Восток Российское издание Avia.pro опубликовало статью, в которой поясняется, каким образом ВВС Израиля «обманывают» «одну из самых дальнобойных и передовых систем противовоздушной обороны в мире».

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