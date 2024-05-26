Герой Советского Союза, бывший вице-президент РФ, ветеран боевых действий в Афганистане генерал-майор в отставке Александр Руцкой, в беседе с журналистами Daily Storm прокомментировал чистку в рядах Минобороны и отметил, что коррупция напрямую угрожает безопасности страны.
Руцкой откровенно о Белоусове и арестах в Минобороны - "Флаг ему в руки. Но он не имеет понятия об армии"
Комментарии
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Игорь Воронов
Крассавчик-ПРОФФЕССОР своих слов, уважение у меня к нему до самой гробовой доски.
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8 час.
М
Макс
Когда его сбили в Афгане, за него переживали все. Но, когда разваливали СССР, он встал на сторону Ельцина. Потом, правда была робкая попытка ЕБН подвинуть... Вопрос - где те 11 чемоданов с документами против ЕБН? Почему кадровый военный не смог организовать качественную оборону Белого дома? Почему госдума принимала законы позволившие развалить нашу промышленность и поставить в зависимость от запада?Вопросы можно продолжить! Наберется их много...
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2 час.
Anatoly Kiselev
Против танков с автоматом не попрёшь.
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1 час.
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