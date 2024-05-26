Руцкой откровенно о Белоусове и арестах в Минобороны - "Флаг ему в руки. Но он не имеет понятия об армии"

М

Макс

Когда его сбили в Афгане, за него переживали все. Но, когда разваливали СССР, он встал на сторону Ельцина. Потом, правда была робкая попытка ЕБН подвинуть... Вопрос - где те 11 чемоданов с документами против ЕБН? Почему кадровый военный не смог организовать качественную оборону Белого дома? Почему госдума принимала законы позволившие развалить нашу промышленность и поставить в зависимость от запада?Вопросы можно продолжить! Наберется их много...