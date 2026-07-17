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Военное обозрение

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Луч, который наконец добрался до палубы

Луч, который наконец добрался до палубы

Германия заказала серийный корабельный боевой лазер — и за этим скромным «десятком киловатт» стоит полувековая история о том, как оружие направленной энергии перестало гоняться за баллистическими ракетами и наконец нашло себе работу против дронов.

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