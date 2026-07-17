Луч, который наконец добрался до палубы

Германия заказала серийный корабельный боевой лазер — и за этим скромным «десятком киловатт» стоит полувековая история о том, как оружие направленной энергии перестало гоняться за баллистическими ракетами и наконец нашло себе работу против дронов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии