ПИК позвала всех на конкурс для AI-архитекторов

Российская девелоперская и строительная компания ПИК создала «Первый AI-дом». Это проект, где любой пользователь с помощью искусственного интеллекта может создать свой вариант фасада будущего дома, говорится в сообщении компании.
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