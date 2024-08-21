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ПИК представила конкурс для AI-архитекторов

ПИК представила конкурс для AI-архитекторов

Российская девелоперская и строительная компания ПИК создала «Первый AI-дом». Это проект, где любой пользователь с помощью искусственного интеллекта может создать свой вариант фасада будущего дома, говорится в сообщении компании.

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