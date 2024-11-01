"Открытый, улыбчивый". Павла Дурова засняли в Париже

Основателя Telegram Павла Дурова засняли в Париже: совместное фото с ним опубликовала в инстаграме* один из авторов телеграм-канала "Антиглянец" Наталия Архангельская.
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