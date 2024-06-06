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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Габриэл Магальяэс: «Готов играть за «Коринтианс» хоть завтра, это мечта. Надеюсь, долго ждать не придется»

Действующее соглашение «Арсенала» с 26-летним бразильским защитником рассчитано до 2027 года.  «Коринтианс» – это с рождения.

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