Не нужен ни миксер, ни блендер

Блендер и миксер не нужны! Итальянские повара в шоке. Пиццу любят практически все без исключения, но на ее приготовление требуется время, так как основу классической пиццы составляет дрожжевое тесто, которое обязательно должно дойти - подняться.
Блендер и миксер не нужны! Итальянские повара в шоке. Пиццу любят практически все без исключения, но на ее приготовление требуется время, так как основу классической пиццы составляет дрожжевое тесто, которое обязательно должно дойти - подняться.
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