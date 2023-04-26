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Не нужен ни миксер, ни блендер

Не нужен ни миксер, ни блендер

﻿﻿Блендер и миксер не нужны! Итальянские повара в шоке. Пиццу любят практически все без исключения, но на ее приготовление требуется время, так как основу классической пиццы составляет дрожжевое тесто, которое обязательно должно дойти - подняться.

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