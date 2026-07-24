Часть жителей Твери останется без горячей воды с 27 июля

В Твери стартует новый этап гидравлических испытаний: список адресов без горячей воды. Как сообщают ООО «Объединенные энергетические системы», с 27 июля в Твери начнется очередной этап плановых гидравлических испытаний тепловых сетей.
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