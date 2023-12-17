Телефон не подарок

Роспотребнадзор рекомендовал ограничить время использования гаджетов школьниками Мобильные телефоны для образовательных целей в школах использовать нельзя, говорится в методических рекомендациях по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований при реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий.