Телефон не подарок

Роспотребнадзор рекомендовал ограничить время использования гаджетов школьниками Мобильные телефоны для образовательных целей в школах использовать нельзя, говорится в методических рекомендациях по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований при реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий.
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