Петербург чествует усатых жителей: 8 июня отмечается День кошек и котов

В воскресенье, 8 июня, в Санкт-Петербурге традиционно отмечают День петербургских кошек и котов — праздник, отражающий не только любовь горожан к пушистым питомцам, но и культурную значимость этих животных для истории города.
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