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«Конец игры»: Трамп «кнутом и пряником» хочет добиться мира на Украине

«Конец игры»: Трамп «кнутом и пряником» хочет добиться мира на Украине

Британская газета The Times высказывает мнение, что Дональд Трамп применяет стратегию «кнута и пряника» в отношении как Киева, так и Москвы, чтобы добиться завершения конфликта.

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Комментарии
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Алексей Тан
«Конец игры»: &quot;&quot;Трамп «кнутом и пряником» хочет добиться мира&quot;&quot; .... ==========================Зеленский, серый но актёр, Трамп, также жаждет к себе внимание!... актёрствовал, небоскрёб &quot;Трамп&quot;... кроссовки Трамп.. ЭТО актёры... пустышки!, ни у того ни у другого   НЕТ ясной, конечной цели, ЕСЛИ Рузвельт, начал с того, что сразу навёл порядок, в финансах и ВОССТАНОВИЛ, все железнодорожные ПУТИ.... (чем устранил безработицу)... и наладил производство!.... то! Трамп, ПЕРВЫМ указом, заявил.... &quot;-что есть только ДВА ГЕНДЕРА... мужчина и женщина!... О! как!,...  То есть, он всем показал!... что солнце всходит на востоке!... ИЛИ как писал НАШ классик .... -&quot;&quot;От него все ждали ВЕЛИКИХ дел.... а ОН чижика съел!.&quot;&quot;.
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