«Конец игры»: Трамп «кнутом и пряником» хочет добиться мира на Украине

Алексей Тан

«Конец игры»: ""Трамп «кнутом и пряником» хочет добиться мира"" .... ==========================Зеленский, серый но актёр, Трамп, также жаждет к себе внимание!... актёрствовал, небоскрёб "Трамп"... кроссовки Трамп.. ЭТО актёры... пустышки!, ни у того ни у другого НЕТ ясной, конечной цели, ЕСЛИ Рузвельт, начал с того, что сразу навёл порядок, в финансах и ВОССТАНОВИЛ, все железнодорожные ПУТИ.... (чем устранил безработицу)... и наладил производство!.... то! Трамп, ПЕРВЫМ указом, заявил.... "-что есть только ДВА ГЕНДЕРА... мужчина и женщина!... О! как!,... То есть, он всем показал!... что солнце всходит на востоке!... ИЛИ как писал НАШ классик .... -""От него все ждали ВЕЛИКИХ дел.... а ОН чижика съел!."".