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Царьград

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YouGov: 54% американцев поддержали арест Биньямина Нетаньяху

YouGov: 54% американцев поддержали арест Биньямина Нетаньяху

Исследование YouGov и Economist выявило, что 54% американцев негативно относятся к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, и 49% считают, что его следует арестовать в США по ордеру МУС за обвинения в военных преступлениях в Газе.

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