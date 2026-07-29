YouGov: 54% американцев поддержали арест Биньямина Нетаньяху

Исследование YouGov и Economist выявило, что 54% американцев негативно относятся к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, и 49% считают, что его следует арестовать в США по ордеру МУС за обвинения в военных преступлениях в Газе.
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