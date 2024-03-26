Песков: США теряют лидерство по всем направлением

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал интервью изданию «Аргументы и факты». В ходе беседы пресс-секретарь президента РФ рассказал, что на данный момент Соединенные Штаты теряют лидерство по всем сферам.
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