Сумо по-русски: Россия начинает мировую войну за Японию

Крупнейший в России береговой рыбоперерабатывающий завод, филиал "Крабозаводск" ЗАО "Курильский рыбак" на острове Шикотан в Сахалинской области© РИА Новости / Сергей Красноухов Искусные стратеги выигрывают не битвы и сражения, а войны.
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