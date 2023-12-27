ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 076 подписчиков

Сумо по-русски: Россия начинает мировую войну за Японию

Сумо по-русски: Россия начинает мировую войну за Японию

Крупнейший в России береговой рыбоперерабатывающий завод, филиал "Крабозаводск" ЗАО "Курильский рыбак" на острове Шикотан в Сахалинской области© РИА Новости / Сергей Красноухов   Искусные стратеги выигрывают не битвы и сражения, а войны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Борис Виленский
Флаг Японии напоминает мишень, вот туда и надо целиться.
Ответить
11 час.
Валерий Ворожищев
Бизнесу никакие санкции не страшны.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх