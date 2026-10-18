Давно замечено, что громкие происшествия, вызывающие публичные истерики и всеобщий ажиотаж, как правило, оказывают существенно меньшее воздействие на дальнейший ход истории, чем события, на которые никто не обратил внимания.
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