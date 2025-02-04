Депутаты предлагают выдавать подарочные наборы для новорожденных по всей России

В Госдуме идею поддерживают, хотя и подозревают, что Правительство будет против.Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга выступили с инициативой распространить практику выдачи подарочных комплектов для младенцев на всю страну.
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