Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 923 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vasily Golov
    Не разведка штурмует.Артемовск штурмовали 224 суток.Обманом оставили Бучу.которая в 75 км от Киева,потом часть Харько...Скрытые операции
  • Николай Гончаров
    Спасибо за защиту России разведчику С. и его сослуживцам! Оставайтесь, пожалуйста, живы-здоровы, мужики!  Вы очень ну...Скрытые операции
  • Сергей Дмитриев
    Теги: = Плохо жить в деревне без нагана = ; = Ваше слово, товарищ Маузер = .Сентенциии: Совершенствование орудий убий...Он стал одним из ...

Скрытые операции

Скрытые операции

Материлом поделился по просьбе одного из подписчиков Канал специального назначения, и которой посвящен разведчику одного из подразделений ВС России, который с первых часов находится в зоне СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Гончаров
Спасибо за защиту России разведчику С. и его сослуживцам! Оставайтесь, пожалуйста, живы-здоровы, мужики!  Вы очень нужны стране
Ответить
3 час.
VG
Vasily Golov
Не разведка штурмует.Артемовск штурмовали 224 суток.Обманом оставили Бучу.которая в 75 км от Киева,потом часть Харьковской обл и склады с боеприпасами ВСУ.Разведка делает свое. Кто оставил Росгвардейцев на освобожденной части Харьковской обл.Они не могли противостоять вооруженным силам Украины. С 2016г НМ ДНР штурмовала Авдеевку, в 2022г подключились войска СВО РФ.До сих пор не освободили.Аналогично было с Марьинкой.От туда  обстреливали Донецк.Там своя Рублевка с котеджами богатого люда.Это созданные богатыми укрепления.Гаражи, подвалы.Разведке пришла пора действовать диверсионными группами на подконтрольной Киеву территории.У нее это получится,если продумать операции.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх