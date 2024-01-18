Скрытые операции

Спасибо за защиту России разведчику С. и его сослуживцам! Оставайтесь, пожалуйста, живы-здоровы, мужики! Вы очень нужны стране

VG

Vasily Golov

Не разведка штурмует.Артемовск штурмовали 224 суток.Обманом оставили Бучу.которая в 75 км от Киева,потом часть Харьковской обл и склады с боеприпасами ВСУ.Разведка делает свое. Кто оставил Росгвардейцев на освобожденной части Харьковской обл.Они не могли противостоять вооруженным силам Украины. С 2016г НМ ДНР штурмовала Авдеевку, в 2022г подключились войска СВО РФ.До сих пор не освободили.Аналогично было с Марьинкой.От туда обстреливали Донецк.Там своя Рублевка с котеджами богатого люда.Это созданные богатыми укрепления.Гаражи, подвалы.Разведке пришла пора действовать диверсионными группами на подконтрольной Киеву территории.У нее это получится,если продумать операции.