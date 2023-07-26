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«Переезжаю в Россию»: Турки пришли в восторг от нового решения Путина

«Переезжаю в Россию»: Турки пришли в восторг от нового решения Путина

Аудитория турецкого издания Haber 7 пришла в восторг от нового решения президента России Владимира Путина.

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