«Переезжаю в Россию»: Турки пришли в восторг от нового решения Путина

Аудитория турецкого издания Haber 7 пришла в восторг от нового решения президента России Владимира Путина.
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