Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Окружной судья положил конец делу Трампа о вмешательстве в выборы 2020 года

Окружной судья положил конец делу Трампа о вмешательстве в выборы 2020 года

Специальный прокурор Джек Смит в понедельник, 25 ноября, подал ходатайство о снятии всех федеральных обвинений с избранного президента Дональда Трампа в отношении его ненадлежащего обращения с секретными документами и его попыток отменить результаты президентских выборов 2020 года в преддверии смертоносного нападения на Капитолий США 6 января, сообщает издание NBC News.

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