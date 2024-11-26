Окружной судья положил конец делу Трампа о вмешательстве в выборы 2020 года

Специальный прокурор Джек Смит в понедельник, 25 ноября, подал ходатайство о снятии всех федеральных обвинений с избранного президента Дональда Трампа в отношении его ненадлежащего обращения с секретными документами и его попыток отменить результаты президентских выборов 2020 года в преддверии смертоносного нападения на Капитолий США 6 января, сообщает издание NBC News.