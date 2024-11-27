Собянин: В этом сезоне в ТиНАО реализовали пять крупных проектов благоустройства

Эти проекты делают жизнь в округе более комфортной для горожан Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о завершении пяти масштабных проектов благоустройства в Троицком и Новомосковском округах Москвы.
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