Страна и люди
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Страна и люди

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Польша и ФРГ планируют сократить меры поддержки украинских беженцев

Польша и ФРГ планируют сократить меры поддержки украинских беженцев

Власти Польши и Германии рассматривают варианты сокращения мер поддержки украинских беженцев. Законопроект, ужесточающий правила получения помощи украинцами, уже находится в разработке, ожидается, что он вступит в силу к лету.

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