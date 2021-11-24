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В Армении проверили соблюдение санитарных норм в магазинах и ресторанах

В Армении проводят рейды в магазинах и ресторанах. Инспекторы проверяют соблюдение санитарных норм. Они даже заглядывают в журналы, в которых торговые точки и общепиты должны делать записи о вакцинации от коронавируса и ПЦР-тестах сотрудников.

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