В Армении проверили соблюдение санитарных норм в магазинах и ресторанах

В Армении проводят рейды в магазинах и ресторанах. Инспекторы проверяют соблюдение санитарных норм. Они даже заглядывают в журналы, в которых торговые точки и общепиты должны делать записи о вакцинации от коронавируса и ПЦР-тестах сотрудников.