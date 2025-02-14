Трамп увидел в Путине равного собеседника

Президент США Дональд Трамп решил, что с Россией нет смысла разговаривать с позиции силы. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.
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