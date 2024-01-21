Рогов: Киев готов продолжить ядерный терроризм, желая расположить Запад

Global Look Press/XinHua/Liu Xinyu Украинские власти готовы продолжить стратегию ядерного терроризма в безумном желании расположить к себе Запад, заявил в беседе с РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.