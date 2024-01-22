Будни мужчин. Все что нам интересно

В то время, как министр иностранных дел России Сергей Лавров призывает Запад одуматься и вместо накачки киевского режима оружием посодействовать мирному урегулированию конфликта, украинское правительство вносит предложения, подтверждающие русофобскую сущность нынешних руководителей Незалежной.