Украина хочет разорвать все транспортные связи с Россией на полвека вперед

В то время, как министр иностранных дел России Сергей Лавров призывает Запад одуматься и вместо накачки киевского режима оружием посодействовать мирному урегулированию конфликта, украинское правительство вносит предложения, подтверждающие русофобскую сущность нынешних руководителей Незалежной.
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