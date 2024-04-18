По делу об убийствах под Белгородом арестованы священник и военнослужащий

В 1990-х годах задержанные возглавляли ОПГ боролись за лидерство в криминальных кругах.Следственный комитет расследует дело о похищениях людей, вымогательствах и убийствах, в причастности к которым обвиняются священник Станислав Дементьев, военнослужащий Игорь Селютин и бизнесмен Степан Морозов.