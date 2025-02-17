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Царьград

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Конференция в Мюнхене закончилась слезами её руководителя Кристофа Хойсгена

Конференция в Мюнхене закончилась слезами её руководителя Кристофа Хойсгена

В сети появилось видео момента.Мюнхенская конференция по безопасности завершилась слезами её руководителя Кристофа Хойсгена.

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