Жители России встали стеной за главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина, считая высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова в его адрес несправедливым.
"Бастрыкин не на своём месте? А может опрос?!": Русские встали стеной за главу СК – "Рамзан Ахматович оговорился?"
Комментарии
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Тамара Елисеева
Совсем края потерял Кадыров. Живут на деньги России и плюют в руку дающего. Что творят их чеченцы, если только переступили порог своей республики? 16 сынок скоро станет генералом и уже ведёт себя, как царёк. Свободно может избить человека и при этом медальку следующую получить. Молчал бы, т.к. не дорос по честности и порядочности нашего А.И.Бастрыкина. Дай Бог, ему долгих и плодотворных лет жизни.
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1 час.
Тамара Елисеева
А русские не воюют???? Думаю, что большее количество, чем чеченцев.
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1 час.
леонид рыбаков
как раз русские и воюют.ну и может те чеченцы которые не в клане власти. процентов в отношении русских ахматовцев 7-10 процентов . А элита на майбахах и в тапочках км так за 100 границу охраняют .БЕРЕГУТ РЕЗЕРВ А ТО ВДРУГ ВОЙНА А ОНИ УСТАЛИ
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1 час.
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