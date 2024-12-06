"Бастрыкин не на своём месте? А может опрос?!": Русские встали стеной за главу СК – "Рамзан Ахматович оговорился?"

Тамара Елисеева Совсем края потерял Кадыров. Живут на деньги России и плюют в руку дающего. Что творят их чеченцы, если только переступили порог своей республики? 16 сынок скоро станет генералом и уже ведёт себя, как царёк. Свободно может избить человека и при этом медальку следующую получить. Молчал бы, т.к. не дорос по честности и порядочности нашего А.И.Бастрыкина. Дай Бог, ему долгих и плодотворных лет жизни.

Тамара Елисеева А русские не воюют???? Думаю, что большее количество, чем чеченцев.