Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 618 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Терешин
    Какие льготы, какая ипотека, субсидии и выплаты!!? У россиян меньше льгот чем у понаехавших.Мамыржана депорти...
  • олег гречанин
    Кому не нравится статья,может взять верёвку,мыло,камень,пойти к проруби,выпить яду и застрелиться..Я ПОЛНОСТЬЮ ЗА СТА...Не договорились
  • Астон Мартин
    Генерал А. Ф. Редигер (военный министр в 1905—1909; в царствование Александра III служил в центральном аппарате минис...Красные буржуи: к...

"Бастрыкин не на своём месте? А может опрос?!": Русские встали стеной за главу СК – "Рамзан Ахматович оговорился?"

"Бастрыкин не на своём месте? А может опрос?!": Русские встали стеной за главу СК – "Рамзан Ахматович оговорился?"

Жители России встали стеной за главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина, считая высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова в его адрес несправедливым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Тамара Елисеева
Совсем края потерял Кадыров. Живут на деньги России и плюют в руку дающего. Что творят их чеченцы, если только переступили порог своей республики? 16 сынок скоро станет генералом и уже ведёт себя, как царёк. Свободно может избить человека и при этом медальку следующую получить. Молчал бы, т.к. не дорос по честности и порядочности нашего А.И.Бастрыкина. Дай Бог, ему долгих и плодотворных лет жизни.
Ответить
1 час.
Тамара Елисеева
А русские не воюют???? Думаю, что большее количество, чем чеченцев.
Ответить
1 час.
леонид рыбаков
как раз русские и воюют.ну и может те чеченцы которые не в клане власти. процентов в отношении русских ахматовцев 7-10 процентов . А элита на майбахах и в тапочках км так за 100 границу охраняют .БЕРЕГУТ РЕЗЕРВ А ТО ВДРУГ ВОЙНА А ОНИ УСТАЛИ
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх