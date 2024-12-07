Востоковед Станислав Тарасов: Освобождение Алеппо - вопрос времени

</lj-embed>Египет и Иордания предложили президенту Башару Асаду покинуть Сирию и сформировать временный совет, включающий представителей оппозиции, но пока он остается в республике, выяснила Wall Street Journal.
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