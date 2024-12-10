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Игрок «Спартака» поделился подробностями об интересе со стороны «Валенсии»

Игрок «Спартака» поделился подробностями об интересе со стороны «Валенсии»

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте прокомментировал слухи об интересе со стороны «Валенсии».Защитник «Спартака» Алексис Дуарте прокомментировал слухи об интересе со стороны «Валенсии».

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