РУСАДА с января по ноябрь 2024 года взяло у спортсменов более 10 700 допинг-проб

Об этом сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства. Всего с начала 2024 года РУСАДА взяло у спортсменов 10 701 допинг-пробу (815 – в ноябре, 833 – в октябре, 863 – в сентябре, 1 122 – в августе, 1 071 – в июле, 935 – в июне, 1 034 – в мае, 1 029 – в апреле, 990 – в марте, 1 039 – в феврале, 970 – в январе).