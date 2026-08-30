«Я не хочу играть в «ура-патриотизм»: Настя Каменских в Киеве выступила против запрета русского языка и сравнила это с расизмом

Настя Каменских выступила против дискриминации русского языка на Украине Больше новостей в сюжете: Военная спецоперация на Украине Участница дуэта «Потап и Настя» Настя Каменских заявила, что больше не поддерживает происходящее на Украине и выступает против ущемления людей по языковому признаку.
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