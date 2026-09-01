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Контрафронт

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Нидерланды: один человек погиб, двое полицейских получили ранения и несколько человек были...

Нидерланды: один человек погиб, двое полицейских получили ранения и несколько человек были арестованы после инцидента со стрельбой на дороге Эвейксевег в Оверасселте, провинция Гелдерланд, рано утром.

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