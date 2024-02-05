Стали известны предварительные версии крушения вертолёта МЧС в Карелии

По факту крушения было возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий крушения вертолёта Ми-8 МЧС России в Карелии, среди них: ошибка экипажа, погодные условия и неисправность техники.
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