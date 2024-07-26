Федор Болтин: «Город с морской душой»

Председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга – о предстоящем Дне ВМФ В предстоящие выходные мы отметим праздник, родной для Санкт-Петербурга – колыбели отечественного флота! Впервые идея торжества, посвященного военно-морским силам, была предложена еще Петром Великим, а официально праздник был закреплен уже в советское время.
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