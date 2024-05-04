Российская армия поставила под угрозу линии обороны ВСУ: экспертное мнение Ольга ВайленкоНедавние заявления журналиста Патрика Дреннана для The Hill о том, что Российская Федерация подвергла украинские линии обороны серьезной угрозе, вызвали озабоченность в международном сообществе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии