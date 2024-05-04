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Российская армия поставила под угрозу линии обороны ВСУ: экспертное мнение

Российская армия поставила под угрозу линии обороны ВСУ: экспертное мнение

Российская армия поставила под угрозу линии обороны ВСУ: экспертное мнение Ольга ВайленкоНедавние заявления журналиста Патрика Дреннана для The Hill о том, что Российская Федерация подвергла украинские линии обороны серьезной угрозе, вызвали озабоченность в международном сообществе.

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