Боец ВС РФ сообщил о сожженных в селе Бердычи 10 единицах западной техники

Действующий под позывным «Иваныч» офицер Вооружённых сил Российской Федерации поделился сведениями о том, что в рамках сражений за населённый пункт Бердычи уничтожено было порядка 10 полученных Украиной от Запада танков и бронированных машин.
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