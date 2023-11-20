Игорь Уланов, Генеральный директор "Окна 2.0": на комфорт человека большое влияние оказывает уровень шумоизоляции и энергосбережения окон, установленных в помещении, где он проводит большое количество времени

Согласно последним исследованиям почти 36% россиян считают отсутствие шума одним из главных критериев комфортного жилья, а еще свыше 30% хотели бы проживать в “умном” доме, где минимизируются расходы коммунальных ресурсов, в том числе, на отопление помещений.