Игорь Уланов, Генеральный директор "Окна 2.0": на комфорт человека большое влияние оказывает уровень шумоизоляции и энергосбережения окон, установленных в помещении, где он проводит большое количество времени

Согласно последним исследованиям почти 36% россиян считают отсутствие шума одним из главных критериев комфортного жилья, а еще свыше 30% хотели бы проживать в “умном” доме, где минимизируются расходы коммунальных ресурсов, в том числе, на отопление помещений.
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