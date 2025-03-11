Секрет лимонных корок с солью: гениальный лайфхак для мудрых хозяек

В мире современных лайфхаков всё больше внимания уделяется экологичности и бережливости. Оказывается, даже такие привычные кухонные отходы, как лимонные корки, можно использовать с пользой, превращая их в эффективное и полностью натуральное чистящее средство.
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