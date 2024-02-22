Байден перешёл к личным оскорблениям. Путин в ответ пожелал ему здоровья

Знаете, есть две детские поговорки, которые на самом деле достаточно мудры и работают на все 100%: кто обзывается, тот сам так и называется, у кого что болит - тот о том и говорит! Во взрослой жизни всё чуть сложнее: Перейти в оскорблениях на личность - значит расписаться в собственном бессилии и признать свое поражение.