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«Одна позиция в 12 раз превышала норму радиации». Пленный обвинил командование ВСУ в приказе окапываться вблизи ЧАЭС

«Одна позиция в 12 раз превышала норму радиации». Пленный обвинил командование ВСУ в приказе окапываться вблизи ЧАЭС

Пленный военнослужащий 49-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Озимов рассказал, что командование отдало мобилизованным приказ рыть окопы и создавать укрепления на территории Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), включая места, где значительно превышен радиационный фон.

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