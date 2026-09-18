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Для работы на избирательных участках аккредитовали более 12,5 тысячи журналистов

Для работы на избирательных участках аккредитовали более 12,5 тысячи журналистов

Аккредитацию для работы на избирательных участках получили свыше 12,5 тысячи журналистов из более 1,8 тысячи изданий.

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